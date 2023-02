Sanremo, per il 54,6% degli italiani peggiorato rispetto al passato: ecco perché. Sondaggio

Festival di Sanremo, per il 54,6% degli italiani è peggiorato rispetto alle passate edizioni

La quarta serata di Sanremo 2023 ha segnato il record storico di share (anche se ha perso circa 200mila spettatori rispetto all'anno scorso), ma secondo il 54,6% degli italiani il Festival di questi ultimi anni sarebbe peggiorato rispetto a quello degli scorsi decenni.

Festival di Sanremo peggiorato: troppi messaggi politici e cantanti non all'altezza. Il sondaggio

Secondo un sondaggio elaborato da Termometro Politico (realizzato tra il 7 e il 9 febbraio 2023), il 41,1% critica la scelta sanremese di destinare più spazio ai messaggi politici mentre il 13,5% ritiene che la musica sia di livello inferiore non essendoci più i grandi interpreti di una volta.

Festival di Sanremo migliorato: più attenzione verso i temi di attualità e sociali, più vicino ai giovani. Il sondaggio

Gli italiani che promuovono il Sanremo contemporaneo? L’11,6% lo preferisce rispetto alle passate edizioni proprio perché c’è più attenzione verso i temi di attualità e sociali e un ulteriore 10,6% lo trova migliorato, più moderno e vicino ai giovani.

fonte Termometro Politico



La settantatreesima edizione del Festival di Sanremo è stata aperta da Roberto Benigni con un elogio alla Costituzione italiana. Termometro Politico ha interrogato gli italiani sul tema. Per quasi un italiano su due la Costituzione non viene applicata in quanto “molte delle norme vengono continuamente aggirate e ignorate malgrado siano chiare”. A chiedere invece un aggiornamento della carta è un terzo degli italiani.