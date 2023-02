Sanremo 2023, Ascolti tv: Amadeus perde 250mila spettatori. Ma share record

Ascolti tv, Sanremo 2023 quarta serata a 11.121.000. Share al 66,5%

La quarta serata del Festival di Sanremo 2023 presentata da Amadeus (con Gianni Morandi e Chiara Francini al suo fianco) negli ascolti tv è stata seguita da una media di 11.121.000 spettatori con il 66,5% di share, ben 6 punti più dello scorso anno. La prima parte della serata cover, dalle 21.25 alle 23.41, è stata seguita da 15.046.000 spettatori con il 65,2% di share e la seconda parte, dalle 23.44 all'1.59, da 7.041.000 spettatori con il 69,7% di share.

L'anno scorso la media della quarta serata di Sanremo, anche nel 2022 dedicata a cover e duetti, ottenne una media di 11.378.000 spettatori con il 60.6% di share. Con le nuove rilevazioni in vigore da maggio (lo share K), la quarta serata di Sanremo 2022 avrebbe raggiunto il 63.7% di share anziché il 60.5%. Lo scorso anno, la prima parte della quarta serata, dalle 21.29 alle 23.39, fu seguita da 14.731.000 spettatori con il 59.2% di share, mentre la seconda parte, dalle 23.44 all'1.41, ottenne 7.543.000 spettatori con il 63.5% di share.

In sintesi: Sanremo 2023 registra un +2.8% in valori percentuali sul Festival 2022 e -257.000 in valori assoluti, terminando circa venti minuti dopo (la quarta serata del 2022 finì alle 1.41).

Con al serata delle cover di venerdì 10 febbraio 2023, Amadeus scolpisce nella storia del festival di Sanremo un nuovo record. Mai una serata del venerdì del festival aveva ottenuto uno share medio del 66,5%. Per trovare un venerdì del festival con uno share medio più alto bisogna tornare all'anno di introduzione della rilevazione Auditel, quando lo share medio della serata di venerdì fu del 67,5%. Negli anni dal 1987 al 1994 (fatta eccezione per il 1989), il festival durava quattro serate, quindi il confronto va fatto con la 'semifinale' del venerdì

Sanremo 2022

Conduce Amadeus

Spettatori: 11.378.000 Share: 60.50% Share K: 63.7% Durata: dalle 21.25 alle 1.59

Sanremo 2021

Conduce Amadeus con Fiorello, Achille Lauro e Zlatan Ibrahimovic

Spettatori: 8.014.000 Share: 44.70% Share K: 47.1%

Durata: dalle 21.25 alle 1.59

Sanremo 2020

Conduce Amadeus con Fiorello e Tiziano Ferro

Spettatori: 9.504.000 Share: 53.30% Share K: 55.5%

Durata: dalle 21.23 alle 1.59

Sanremo 2019

Conduce Claudio Baglioni con Virginia Raffaele e Claudio Bisio

Spettatori: 9.552.000 Share: 46.10% Share K: 47.9%

Durata: dalle 21.24 alle 00.51

Sanremo 2018

Conduce Claudio Baglioni con Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino

Spettatori: 10.108.000 Share: 51.10%

Durata: dalle 21.26 alle 1.26

Sanremo 2017

Conduce Carlo Conti con Maria De Filippi.

Spettatori: 9.886.000 Share: 47.05% Durata: dalle 21.13 alle 1.17

Sanremo 2016

Conduce Carlo Conti con Virginia Raffaele, Gabriele Garko e Madalina Ghenea.

Spettatori: 10.164.000 Share: 47.81%

Durata: dalle 21.10 alle 1.18

Sanremo 2015

Conduce Carlo Conti con Arisa, Emma e Rocio Munoz Morales.

Spettatori: 9.857.000 Share: 47.81%

Durata: dalle 21.11 alle 1.27

Sanremo 2014

Conduce Fabio Fazio con Luciana Littizzetto

Spettatori: 8.188.000 Share: 37.97%

Durata: dalle 20.54 alle 1.02