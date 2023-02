Valentina Vignali, sotto la giacca niente: che "canestro" della star di basket. Foto

Valentina Vignali, sotto la giacca niente. La foto da fuoriclasse

Uno dei post social più belli della settimana? Lo ha messo a segno Valentina Vignali. Ne parlavanmo nei giorni scorsi: la foto della campionessa della Virtus Basket è stata un vero e proprio canestro da fuoriclasse.

Valentina Vignali con quel vedo-non vedo ha fatto sognare i suoi tifosi e follower.

Valentina Vignali, la felpa si apre... Il selfie da 10 e lode

L'influencer e giocatrice di basket pubblica un selfie con addosso una giacchetta aperta dei New York Knicks (a proposito di Nba, recentemente Vignali Vignali è stata a Parigi per il match tra Detroit Pistons e Chicago Bulls: da applausi la sua sfilata per entrare nel palazzetto).

(vedi foto in gallery).

"Curve pericolose"... "Stratosferica", "Mamma spettacolo", è una pioggia di commenti e di like di gradimento assoluto per l'ex concorrente del Grande Fratello Vip.



