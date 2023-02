Jaqueline Cristian, pericolo rumeno per Camila Giorgi. Che sfida!

Camila Giorgi vs Jaqueline Cristian a Linz

Camila Giorgi riparte dopo un buon Australian Open (terzo turno nell'Happy Slam che ha incoronato sua maestà Aryna Sabalenka, tigre della Bielorussia): il 2023 è iniziato bene e ora la tennista italiana punta a recuperare terreno nelle classifiche mondiali: attualmente è 73°, ma il suo best ranking è 26esima. Il primo appuntamento è al Linz Open in Austria. L'avversaria della 31enne di macerata al primo turno è Jaqueline Cristian.



La 24enne tennista nata in Romania attualmente è fuori dalle prime 200 mondiali, Camila Giorgi parte favorita, ma la sua avversaria non va sottovalutata: un anno fa di questi tempi era tra le migliori 60 (e in carriera ha battuto una top del calibro di Elena Rybakina). Un grave infortunio al ginocchio ha compromesso buona parte della scorsa stagione, ma ora Jaqueline Cristian è pronta a tornare sui suoi livelli di tennis.

Camila Giorgi vs Jaqueline Cristian: da Linz ai social

E sui social la bella tennista nata a Bucarest pur viaggiando a livelli lontanissimi dalla Giorgi (50mila folllower contro 666mila), pubblica spesso foto molto-molto apprezzate dai fans...