Sabalenka, Aryna "tigre di Minsk" è la nuova imperatrice del tennis mondiale

La vittoria dell'Australian Open, suo primo Slam in carriera, in finale contro Elena Rybakina, pesa tantissimo nel ranking Wta: Aryna Sabalenka vola dal numero 5 al numero 2 mondiale. Tra la tigre della Bielorossia (il felino è tatuato sul braccio sinistro perché i 1998 - suo anno di nascita in Cina era l'anno della tigre e poi questo soprannome deriva da potenza fisica abbinata a rapidità dei colpi che mette sul campo) e la vetta c'è solo la polacca Iga Swiatek. Il distacco è ancora forte (4.300 punti), ma dopo il Major di Melbourne la sensazione è che il tennis abbia trovato una nuova regina.

Lei che lo scorso anno non ha potuto partecipare a Wimbledon, che estromise i tennisti russi e bielorossi ("La situazione è terribile e lo sappiamo tutti. Sono e siamo ovviamente preoccupati per quello che sta succedendo. Se potessi fare qualcosa affinché si possa arrivare alla pace lo farei: purtroppo, però, non posso fare nulla. Ma a cosa è servito escluderci da Wimbledon?) e che ha vinto questo Australian Open senza poter rappresentare la sua patria: niente inno nazionale per celebrare il suo trionfo, né bandiera bielorussia sul tabellone e sul palmares accanto al suo nome. Il presidente della Bielorussia, Alexander Lukashenko, nel frattempo è stato filmato mentre brindava alla salute di Aryna Sabalenka. "Ora ha tutto ciò di cui ha bisogno", ha detto seduto a un tavolo con frutta, fiori e vodka, secondo un video trasmesso sul canale Telegram "Pool Pervogo", vicino alla presidenza bielorussa. "Dobbiamo augurarle felicità personale, salute e nuove vittorie. Aryna, alla tua!", le parole di Lukashenko, con un cagnolino bianco adagiato sul tavolo di fronte a lui.

