Rybakina vs tigre Sabalenka: Australian trhilling! Camila Giorgi, minigonna vertiginosa... Foto

Aryna Sabalenka, la tigre della Bielorussia a un passo dall'Australian Open 2023

Chi può fermare la corsa di una Aryna Sabalenka in stato di grazia agli Australian Open 2023?

La tigre della Bielorussia (soprannome che nasce dal tatuaggio del nobile felino) sembra imbattibile in questo Happy Slam: ha centrato la prima finale Major in carriera (senza dare scampo a Belinda Bencic, Donna Vekić e alla sorpresa Magda Linette), dopo essersi fermata tre volte in semifinale in carriera (una volta a Wimbledon e due agli Us Open) e la prossima settimana sarà la numero due mondo nel ranking Wta (aveva iniziato l'Australian da n°5) a caccia della regina polacca Iga Swìatek.

Sabalenka (foto Lapresse)



Aryna Sabalenka, solo Elena Rybakina tra lei e l'Australian Open 2023

Dunque torniamo alla domanda iniziale: chi può fermare la corsa di Aryna Sabalenka agli Australian Open 2023? Solo Elena Rybakina che uno Slam lo ha già vinto in carriera e neanche troppo tempo fa (e sogna il bis): Wimbledon 2022 battendo in finale Ons Jabeur, un trionfo in rimonta contro la numero tre del mondo (3-6, 6-2, 6-2). Lei che in questo Australian Open agli ottavi di finale ha piegato proprio la numero uno del mondo, Swiatek (oltre a Jeļena Ostapenko che in carriera si è aggiudicata un Roland Garros). Servizio potente, colpi da fondo campo solidi e capacità di variare il gioco: la kazaka (ma nata a Mosca) può contrastare la rivale bielorossa dopo una semifinale convincente dove ha dominato contro Vika Azarenka (7-6 6-3 in un’ora e 40 minuti di gioco).

Elena Rybakina regina di Wimbledon 2022 (foto Lapresse)



Aryna Sabalenka vs Elena Rybakina: i bookmakers vedono il ruggito della Tigre all'Australian Open 2023

I boookmakers vedono equilibro, ma danno favorita Aryna Sabalenka: le quote Snai prevedono il trionfo della Tigre di Minsk a 1,75 contro il 2,10 per Elena Rybakina. E le previsioni degli altri broker italiani sono sostanzialmente simili (oscillano tra l'1,7/8 per la prima e 2/2,10 per la seconda).

Elena Rybakina (foto Ipa)



