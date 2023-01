Aryna Sabalenka, la tigre della Bielorussia pronta a 'sbranare' Magda Linette

Aryna Sabalenka vs Magda Linette: Australian Open 2023 mission impossible per la tennista polacca

Magda Linette ha vissuto un Australian Open da sogno: mai la 30enne polacca era arrivata in semifinale di Slam (terzo turno a Parigi, Wimbledon, New York). Ma questo 2023 è iniziato in modo magico per una tennista che aveva il best ranking Wta al 33° posto e ha vinto due tornei in carriera ma che tornerà da Melbourne tra le prime 20-25 del mondo.

Aryna Sabalenka, la tigre della Bielorussia e l'ostacolo Magda Linette sulla strada dell'Australian Open 2023

Dopo aver spazzato via ai quarti la testa l'ex numero 1 Karolína Plíšková (ma testa di serie 30 nell'Happy Slam 2023), l'ostacolo in semifinale per Magda Linette fa paura: Aryna Sabalenka. La tigre della Bielorossia (il 'felino' se l'è tatuato sull’avambraccio sinistro, perché simboleggia l’anno in cui è nata secondo l’astrologia cinese) a 24 anni sembra arrivata al momento in cui fare il salto di qualità che da lei si aspettano in molti da anni: alla quarta semifinale Slam (manca solo il Roland Garros) pare l'anno in cui cercare di vincere il torneo a volare sempre più in alto. Ary è numero 6 del mondo, virtualmente ha già conquistato il quarto gradino con questo Australian Open (dove ha perso zero set) e nel 2023 cercherà di dare l'assalto al trono di Iga Swiatek (la fuoriclasse polacca è uscita agli ottavi in questo Australian Open). Per Magda Linette non sarà facile domare la tigre della Bielorossia...