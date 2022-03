L'astrofisica Patrizia Caraveo l'8/3 alla Centrale dell'Acqua di Milano

Centrale dell'Acqua, gli appuntamenti da non perdere a marzo

Martedì 8 marzo, alle 18 alla Centrale dell'Acqua di piazza Diocleziano (e in diretta sui social) avremo l'onore di ospitare Patrizia Caraveo, astrofisica di fama mondiale, per discutere del futuro dell’Astrofisica e del ruolo delle donne in questa rivoluzione.

Il 9 marzo invece sarà la volta di Fabio Deotto, che presenterà il suo libro "L'altro mondo": sempre alle 18, qui #InCentrale. Fabio Deotto è scrittore e giornalista. Laureato in biotecnologie, scrive articoli e approfondimenti per riviste nazionali e internazionali, concentrandosi in particolare sull’intersezione tra scienza e cultura.

Mentre martedì 15 marzo, sempre alle 18, in Centrale ci sarà James M. Bradburne, direttore generale della Pinacoteca di Brera e dell'annessa Biblioteca Braidense. Con lui scopriremo il MUBIG, il museo diffuso che si sviluppa nel quartiere Greco a Milano e lo racconta attraverso azioni permanenti e temporanee. ll progetto vuole offrire alla città un nuovo polo culturale decentrato, sviluppandosi sul modello dei musei delle città.

Infine, è ancora visitabile "Che impresa, fare città!", la grande mostra sulla storia di MM intrecciata con quella di Milano.

L'ingresso è libero (necessario super green pass) fino a esaurimento posti. Per chi non potrà partecipare di persona in piazza Diocleziano 5, gli eventi saranno trasmessi in diretta sui social.

IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI

IL CIELO È DONNA. Il futuro dell’Astrofisica. Incontro con Patrizia Caraveo

martedì 8 marzo alle 18 - IN PRESENZA E IN DIRETTA

Patrizia Caraveo, astrofisica di fama mondiale, è Dirigente di ricerca all’Istituto Nazionale di Astrofisica. Per i suoi contributi alla comprensione dell’emissione di alta energia delle stelle di neutroni, nel 2009 è stata insignita del Premio nazionale Presidente della Repubblica e nel 2021 del Premio Enrico Fermi della Società Itaiiana di Fisica. Nel 2014, Women in Aerospace Europe le ha conferito l’Outstanding Achievement Award. È Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Fa parte del Gruppo 2003 per la ricerca scientifica e del progetto “100 donne contro gli stereotipi”.

L'ALTRO MONDO. La vita di un pianeta che cambia. Dialogo con Fabio Deotto

mercoledì 9 marzo alle 18 - IN PRESENZA E IN DIRETTA

Negli ultimi dieci anni la crisi climatica è passata da essere un problema delle generazioni future a un’urgenza di quelle presenti. Eppure, nonostante il mondo in cui viviamo sia cambiato in modo inequivocabile e sia ormai lontano da quello in cui siamo cresciuti, noi continuiamo a vederlo inalterato. La colpa è dei tanti angoli ciechi che intralciano la nostra percezione della realtà.

Fabio Deotto cerca un nuovo sguardo nelle storie reali di persone già oggi costrette a misurarsi con un pianeta più caldo, esplorando allo stesso tempo le zavorre cognitive e culturali che rendono così difficile accettare il cambiamento in atto.

Per un Museo di Comunità: diffuso, del presente, partecipato. Con James Bradburne e MUBIG

martedì 15 marzo alle 18

IN PRESENZA E IN DIRETTA

James M. Bradburne è un architetto e museologo britannico. Da luglio 2015 è direttore generale della Pinacoteca di Brera e dell'annessa Biblioteca Braidense, ruolo cui è stato chiamato tramite selezione internazionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

MUBIG è un museo diffuso che si sviluppa nel quartiere Greco a Milano e lo racconta attraverso azioni permanenti e temporanee. ll progetto vuole offrire alla città un nuovo polo culturale decentrato, sviluppandosi sul modello dei musei delle città.ABCittà, Con il supporto di Stazione Radio e Pinacoteca di Brera, intende valorizzare la memoria collettiva, passata e presente, di un territorio attraverso la produzione dal basso di contenuti significativi e d’interesse per molti.

Un caffè al Vecchio Politecnico #37

giovedì 10 marzo, ore 9 - DIRETTA

Nuovo appuntamento settimanale con "Un caffè al vecchio Politecnico: quattro chiacchiere con il Direttore generale", la rubrica mattutina in cui incontriamo il Direttore generale di MM SpA Stefano Cetti, per fare il punto sulle nostre attività: nuovi progetti, lavori in corso e prospettive di crescita.

