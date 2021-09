Milano, concerto abusivo al centro Visconti: cibo, bevande e 900 partecipanti

Biglietti a 15 euro, stand con cibi e bevande, uno spazio per i bimbi, un concerto di musica latino-americana e quasi mille partecipanti. E' l'evento andato in scena la scorsa domenica al centro sportivo Visconti di Milano. Tutto normale all'apparenza a parte il fatto che la festa non si sarebbe potuta svolgere in quanto l'organizzazione non era stata ne' comunicata ne' autorizzata dalle autorita' competenti. A scoprirne l'esistenza per caso gli agenti di una volante del commissariato Lorenteggio attratti dalla musica mentre transitavano durante un pattugliamento di routine in via delle Forze armate.

Fin dalle 11 di mattina circa 900 persone in prevalenza sudamericane avevano iniziato a riempire il prato per mangiare e bere e assistere alla tappa milanese del tour europeo di "Marysol y la magia del Norte", cantante peruviana nota nel mondo come la "Faraona della Cumbia". Per evitare problemi di ordine pubblico vista la massiccia presenza di spettatori, tra cui anche bambini, si e' deciso di non interrompere il concerto e di lasciarlo terminare. Quando le persone sono poi defluite in sicurezza, i poliziotti hanno individuato l'organizzatrice, una donna di 33 anni. Nei suoi confronti e' scattata una denuncia per "apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo", reato punito dall'articolo 681 del codice penale, e anche multa per l'articolo 68 del Tulps, il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.