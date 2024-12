Congresso Lega in Lombardia, il "passo di lato" di Toccalini: Romeo candidato unico

"Per la Lega faccio un passo di lato nella corsa alla segreteria della Lombarda. E' stata una scelta difficile e ponderata dopo che negli ultimi giorni ho ascoltato i militanti e ho incontrato sia il segretario federale Matteo Salvini che il Capogruppo al Senato Massimiliano Romeo con i quali e' stato concordato questo percorso". Lo afferma il deputato Luca Toccalini, responsabile dei giovani leghisti. "In vista del congresso di domenica - prosegue - e' emersa la volonta' di presentarsi ai militanti con una candidatura unitaria, e per questo ritengo saggio un mio passo di lato per contribuire a garantire unita' all'interno della Lega Lombarda. Ringrazio tutti i militanti che mi hanno sostenuto: e per tutti loro saro' garante per un congresso che porti rinnovamento e slancio nella Lega Lombarda".

