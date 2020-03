Coronavirus: aeroporto Linate chiude, si attende decreto

L'aeroporto milanese di Linate chiudera', come conseguenza delle misure per il contenimento del contagio da Coronavirus. Secondo quanto apprende l'AGI si attende solo la firma del Decreto del ministero dei trasporti che potrebbe arrivare entro sabato. Alla base di questa decisione c'e' la richiesta avanzata anche da altri scali italiani di chiudere in mancanza di traffico aereo. I voli di Linate saranno dirottati su Malpensa.