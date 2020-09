Coronavirus, Berlusconi: "Carica virale record, ma mi sto riprendendo"

Una voce un po' roca ma senza affanno: Silvio Berlusconi in serata chiama a sorpresa i senatori, interviene telefonicamente a un'iniziativa FI in Val d'Aosta, spiega di aver sentito i candidati governatori, dice che "nonostante la carica virale record mi sto riprendendo". Al quinto giorno di ricovero al San Raffaele di Milano a causa di un principio di polmonite bilaterale l'ex premier ha ripreso di fatto a lavorare a pieno regime. Con la determinazione di fare anche campagna elettorale: "Temo l'astensione. Dobbiamo sconfiggere un governo di incapaci", dice citando Platone per riferirsi alla necessita' che i cittadini vadano a votare per non trovarsi al governo degli irresponsabili".

Berlusconi ha avuto un decorso atteso, auspicato. Sta reagendo molto bene alle terapie, mi sono definito ottimista, lo confermo. Sta reagendo bene. Nella fase patologica conclamata questa malattia e' insidiosa, non bisogna pensare di aver vinto prima del tempo. Bisogna monitorare la situazione dal punto di vista clinico ed ematochimico. Ogni ora che passa ci avvicina ad un risultato auspicabilmente positivo, quello della dimissione, guarito''. Lo ha detto Alberto Zangrillo, primario di Terapia intensiva del San Raffaele di Milano e medico personale di Silvio Berlusconi, a Carta Bianca su Rai tre, interpellato sulle condizioni dell'ex premier.