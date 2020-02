Coronavirus: collaboratrice Fontana non lavora a contatto con il pubblico

Dopo la notizia di una collaboratrice del governatore, Attilio Fontana, positiva al Coronavirus, da Palazzo Lombardia assicurano che la collaboratrice de presidente ha un ruolo che non prevede contatti esterni o con il pubblico. "Si tratta - ha annunciato ieri sera Fontana in diretta Facebook - di una persona con la quale lavoro costantemente, una persona che stimo tantissimo e che mi aiuta tantissimo, una persona bravissima e il risultato delle analisi alle quali si è sottoposta è positivo al coronavirus". "Anche noiche facciamo parte della stessa squadra, anche io, tutti i miei collaboratori, gli assessori, tutti quelli che hanno avuto a che fare con il nucleo che si sta occupando dell'emergenza di questa infezione siamo stati sottoposti al test", ha inoltre spiegato il governatore. "Io per ora non ho contratto alcun tipo di infezione, nessuno di quelli che sono stati sottoposti a questo esame ha a sua volta contratto questo tipo di infezione".

"Da oggi - ha aggiunto il presidente Fontana - qualcosa cambiera' perche' anche io mi atterro' alle prescrizione date dall'Istituto superiore di sanita', per cui per due settimane cerchero' di vivere in un auto-isolamento che preservi tutte le persone che mi circondano, che vivono e lavorano con me". "Ho passato - ha continuato il governatore - la giornata indossando la mascherina e lo faro' nei prossimi giorni per evitare che qualcuno, se dovessi essere contagiato, possa essere a sua volta da me contagiato". "Mi auguro che ce ne sara' bisogno per poco tempo, me lo auguro perche' sono convinto che con l'impegno che stiamo mettendo noi e tutti i cittadini, nello spazio di pochi giorni potremmo rallentare e poi interrompere la diffusione del virus", ha poi concluso Fontana.