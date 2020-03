Coronavirus, Croce Rossa Cina: fermare attività. Servono misure più rigide

"Ci ha detto che se non si cambia approccio il virus continuera'". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, riferendo alla stampa le parole del vice presidente della Croce Rossa cinese, Sun Shuopeng, arrivato ieri sera a Milano e oggi con lui in conferenza stampa. "Ancora troppa gente non rispetta le misure di sicurezza - ha aggiunto Sun Shuopeng - a mio avviso dovrebbero essere ancora piu' rigide". "Abbiamo bisogno che tutti i cittadini seguano le politiche e che queste siano molto severe. Nessuno puo' solamente stare a guardare: ogni singola persona deve prevenire la diffusione del virus con misure di chiusura molto elevate". L'esperto cinese ha suggerito che venga "tagliata la mobilita' delle persone: e' tempo di chiudere le attivita'".

"La vita e' la cosa piu' importante. Non c'e' una seconda scelta di fronte alla vita". Questo l'appello del vicepresidente della Croce rossa cinese. Tutti devono "essere coscienti che se vengono aumentate le misure di quarantena diventa piu' facile combattere la malattia", ha esortato Shuopeng. Che ha inoltre fatto presente che nella citta' di Wuhan "dopo un mese di quarantena abbiamo potuto realizzare l'ospedalizzazione di tutte le persone che ne hanno avuto bisogno, mentre in Italia purtroppo le policies non sono cosi' strette".

Oggi pomeriggio il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sentira' il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e gli chiedera' di inasprire le misure restrittive, cosi' come suggerito dal vicepresidente della Croce Rossa cinese.