Coronavirus: da Comune del Pavese servizio psicologico antipaura

Dal Comune di Tromello un servizio di "pronto soccorso psicologico" gratuito ai cittadini per superare le paure legate all'emergenza coronavirus. I colloqui con la psicologa vengono effettuati via skype o tramite videochiamate via WhatsApp. Il servizio sara' garantito da Maddalena Castelletti, coordinatrice dell'ambulatorio di salute mentale del Sant'Ambrogio di Milano e consulente dell'istituto Robecchi nelle sedi di Tromello e Gambolo', anche questo nel Pavese.