Coronavirus: Gallera, in Lombardia 1254 positivi e 38 decessi

"Ad oggi ci sono 1.254 casi positivi, di cui ricoverati 478, le persone in terapia intensiva 127, i positivi asintomatici 472. I decessi sono saliti a 38 (ieri erano 31), tutte persone anziane che avevano patologie correlate, soprattutto problematiche di carattere cardiologico o altro". A dirlo e' l'assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera, nel corso di una conferenza stampa sull'emergenza coronavirus. "Le persone dimesse e trasferite in isolamento a domicilio sono 139, ci sono le prime due persone che sono uscite dal Sacco che arrivavano dalla zona rossa. Sono i primi malati della zona rossa guariti e tornati a casa".

L'ospedale di Crema - ha spiegato l'assessore Gallera - è uno degli ospedali che sono andati sotto pressione nei giorni scorsi. Ci sono dei medici, un infettivologo e un anestesista, che sono risultati positivi al virus" e che si sarebbero contagiati "nei primi giorni dell'emergenza". Per l'emergenza Coronavirus "stiamo incrementando a circa 200 i posti in terapia intensiva", ha proseguito Giulio Gallera che ha sottolineato che gia' i posti di terapia intensiva per il Coronavirus sono passati a 140 "e si stanno recuperando posti nei blocchi operatori". "Abbiamo scritto al ministro della Difesa per avere dei rappresentanti della sanita' militare, potrebbe essere un contributo importante. Il ministro Guerini ha mostrato disponibilita' e oggi gli abbiamo scritto", ha poi aggiunto.

I casi di persone positive al coronavirus sono "384 a Lodi, 243 a Bergamo, 223 Cremona, 83 Pavia, 58 Milano (citta' metropolitana), 3 Sondrio, 4 Varese, 3 Lecco, 60 Brescia. E 178 in via di verifica". A dirlo e' l'assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera.