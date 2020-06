Coronavirus: in Lombardia 128 nuovi casi, +13 decessi. Bene ricoveri e guariti

"Su 128 casi positivi registrati oggi, 53 derivano da tampone a seguito di positivita' al test sierologico. Mentre 51 risultano debolmente positivi. Notizie incoraggianti arrivano dal numero dei pazienti ricoverati, comunicato dal coordinamento della rete ospedaliera lombarda: 53 in terapia intensiva, (1 meno di ieri), 1260 nei reparti di degenza (141 meno di ieri). I decessi sono stati 13". Cosi' l'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, commenta i dati di oggi domenica 21 giugno. I tamponi effettuati sono 7.825 (totale complessivo: 956.959). Attualmente positivi: 13.843 (-68), per un totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia dall'inizio della pandemia a oggi di 92.968. I nuovi casi positivi sono 128 di cui 53 a seguito di test sierologici (1,6% rapporto con i tamponi giornalieri). I guariti/dimessi sono 183 (totale complessivo: 62.555). In terapia intensiva 53 (-1). I ricoverati non in terapia intensiva sono 1.260 (- 141). I decessi sono 13 (totale complessivo: 16.570). Questi i casi per provincia con la differenza rispetto a ieri: Milano 24.161 (+31) di cui 10.274 (+18) a Milano citta'; Bergamo 14.120 (+24); Brescia 15.479 (+37); Como 4.053 (+2); Cremona 6.577 (+1); Lecco 2.817 (+2); Lodi 3.557 (+3); Mantova 3.444 (+4); Monza e Brianza 5.731 (+4); Pavia 5.542 (+9); Sondrio 1.567 (+4); Varese 3.857 (+3). Di seguito l'analisi di Samuele Astuti, docente universitario a contratto presso l'università Carlo Cattaneo e Consigliere Regionale Lombardia del PD, sulla base dei dati ufficiali pubblicati da Regione Lombardia. ( SCARICA QUI L'ELABORAZIONE DEI DATI DEL PROF. ASTUTI E L'ANALISI COMPLETA) .

"Il numero - commenta il consigliere Samuele Astuti - dei casi positivi è 128, un numero rilevante anche se inferiore alla media della settimana. Come si vede nella slide 4, su scala settimanale il numero dei casi positivi è ora minore di quello di settimana scorsa (sono 1310 contro 1463 della scorsa settimana). Si deve anche considerare quanto illustrato nella slide 6: nella settimana che si chiude oggi sono stati comunicati circa 70’700 tamponi, più di settimana scorsa ma meno di ogni altra settimana da aprile! La percentuale di tamponi positivi rispetto ai tamponi efficaci (positivi + negativi) scende al 3,5% mentre nelle persone «nuove» la percentuale dei positivi rimane a livelli bassi al 2,7% circa. Il numero dei decessi giornalieri oggi è pari a 13. Su scala settimanale si continua a rilevare una diminuzione del numero dei decessi rispetto alla settimana precedente. Come sempre la volubilità di tutti questi numeri impone una grande prudenza nell’analisi degli andamenti perché potrebbero esserci variazioni sostanziali. Le province si possono dividere in tre gruppi: quelle che sembrano confermare la progressiva diminuzione dei casi positivi (Brescia, Como e Pavia); quelle che sembrano indirizzate verso una progressiva ripresa dei casi positivi (Bergamo, Monza e Sondrio); quelle che mostrano un andamento altalenante (Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano e Varese). Le dichiarazioni dell'OMS di questi ultimi giorni richiedono un cambiamento di strategia".