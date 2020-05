Milano

Martedì, 26 maggio 2020 - 17:49:00 Coronavirus in Lombardia: 159 positivi e 22 morti Coronavirus, il bollettino in Lombardia: non si registrano nuovi casi a Monza e Lecco, 22 decessi nelle ultime 24 ore

Coronavirus in Lombardia: 159 positivi e 22 morti Oggi in Lombardia sono stati registrati 159 positivi al coronavirus e 22 morti. Il totale sale cosi' a 87.417 casi dall'inizio dell'epidemia, con 15.896 decessi. Questi i dati forniti dalla Regione Lombardia. Gli attualmente positivi scendono di 738 unita' a 24.477 e i guariti/dimessi sono 875 (47.044). I tamponi effettuati sono stati 9.176 (685.058 in totale), con un rapporto dell'1,7% rispetto ai positivi registrati. Ieri c'erano stati 148 positivi e 34 decessi. Continuano a calare in Lombardia i pazienti covid-19 in terapia intensiva e i ricoveri. Secondo i dati forniti dalla Regione, oggi le terapie intensive hanno registrato un -13 (totale a 183 pazienti) e i ricoverati -99 (3.622). Ieri il calo era stato rispettivamente di -1 e -296. Cala leggermente il contagio da coronavirus a Milano e nella Citta' metropolitana. Secondo i dati forniti dalla Regione Lombardia, oggi nel Milanese i nuovi positivi sono stati 38 (22.764 dall'inizio dell'epidemia), di cui 14 nel capoluogo (9.638). Ieri i contagiati registrati erano stati rispettivamente 46 e 27. A Monza e Lecco non si sono registrati nuovi casi.