Coronavirus in Lombardia, 194 nuovi positivi e 32 decessi

Coronavirus in Lombardia, il bollettino emesso lunedì 8 giugno parla di 194 nuovi casi positivi e di 32 decessi nelle ultime 24 ore. Sono stati 4.488 i tamponi effettuati. Particolarmente alto il rapporto tra positivi riscontrati e tamponi giornalieri, pari a 4.3 per cento).

Sono 19.319 i lombardi attualmente positivi, mentre il totale complessivo di positivi riscontrati in Lombardia dall'inizio della pandemia raggiunge quota 90.389. Si registrano 263 dimessi. Restano in terapia intensiva 107 pazienti, sono 2708 i ricoverati non in terapia intensiva (93 meno di ieri). A Milano 29 i nuovi casi, di cui 15 nel capoluogo.