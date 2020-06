Coronavirus in Lombardia: 210 nuovi casi, 23 decessi. I dati

Coronavirus in Lombardia, il bollettino con i dati aggiornati al 13 giugno

Il 13 giugno in Lombardia sono stati registrati 210 nuovi casi di Coronavirus e 23 morti. In totale, dall'inizio dell'epidemia, sono stati riscontrati 91.414 casi e 16.428 decessi. I tamponi effettuati sono stati 9.474 (883.305 in totale), con un rapporto odierno del 2,2% rispetto ai positivi. I guariti/dimessi sono 426 (58.201 in totale), mentre gli attualmente positivi calano di 239 unita' a 16.785. Questi i numeri giornalieri forniti dalla Regione Lombardia sull'emergenza Coronavirus. Venerdì, con 14.837 tamponi effettuati, c'erano stati 272 positivi e 31 decessi. Sabato in Lombardia i posti in terapia intensiva occupati dai pazienti covid sono calati di una unita' a 96, mentre i ricoverati sono scesi di 105, a 2.252. Venerdì le terapie intensive erano rimaste invariate, mentre i ricoveri erano scesi di 131 unita'.









Astuti: "Necessario potenziare il lavoro delle Usca"

Questo il commento di Samuele Astuti, professore presso l'università Carlo Cattaneo e Consigliere Regionale Lombardia del Pd (QUI LA DASHBOARD CON I DATI INTERATTIVI): " Il numero dei casi positivi è 210, un numero rilevante, seppur inferiore a ieri. Come si vede nella slide 4, su scala settimanale il numero dei casi positivi è superiore a quello della scorsa settimana. Si deve anche considerare quanto illustrato nella slide 6: nella settimana che si chiude oggi sono stati comunicati circa 72’500 tamponi: il valore più basso delle ultime sei settimane!Se confrontiamo questa settimana con quella precedente, a fronte di un minor numero di tamponi (72’500 contro 82’500) il numero dei casi positivi rimane praticamente costante (sono 1’344 contro 1’312). La percentuale di tamponi positivi rispetto ai tamponi efficaci (positivi + negativi) è rimasta anche oggi vicina al 5% mentre nelle persone «nuove», la percentuale dei positivi sale di quasi un punto percentuale fino al 3,7%. Valori ben più alti dei minimi che sono stati raggiunti in alcuni giorni della scorsa settimana. Il numero dei decessi giornalieri oggi è pari a 23! Un quarto meno di ieri. Purtroppo su scala settimanale si rileva (per la prima volta da marzo) un aumento (seppur lieve) del numero dei decessi rispetto alla settimana precedente. Visti i numeri di oggi è evidente l’urgenza di potenziare il lavoro delle USCA in previsione dell’emersione di eventuali nuovi focolai. Come continuiamo a ripetere ormai da mesi, il numero dei tamponi effettuati è insufficiente a gestire un’efficace opera di tracciamento dell’epidemia. Il numero dei tamponi effettuati continua a diminuire, nonostante le dichiarazioni della giunta regionale che più volte ha affermato (purtroppo solo a parole) di volerne aumentare il numero".