Coronavirus in Lombardia, 282 decessi. Gallera: "Ultimo sforzo"

Dall'inizio dell'emergenza coronavirus i positivi in Lombardia sono 52.325, +791 rispetto a ieri. I decessi invece 9.484, con un aumento di 282. Lo ha detto l'assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera. Calano in Lombardia i pazienti affetti da coronavirus, ricoverati o in terapia intensiva. I ricoverati sono 11.833, -81 rispetto a ieri, e quelli in terapia intensiva 1.305, -38. "Giorno dopo giorno c'e' una continua riduzione di tutti i fattori e questo e' un elemento positivo. Tutti gli indicatori sono positivi ed evidenziano come lo sforzo di tutti stia producendo risultati importanti che devono diventare ancora piu' evidenti e significativi. I numeri sono tutti positivi, adesso serve un ultimo grande sforzo in concomitanza con il week end di Pasqua", durante il quale "dobbiamo stare a casa", ha commentato Gallera.









Fontana: "C'è test sierologico affidabile"

"C'e' una buona notizia legata ai numeri che sono in costante, leggero miglioramento". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, nel corso della conferenza stampa quotidiana sull'emergenza coronavirus. Un'altra buona notizia giunge dal Policlinico San Mattia, dove è stato individuato uno dei test sierologici che evidenzierà chi ha sviluppato gli anticorpi al Covid e dunque potrà avere una sorta di 'patente'. Chi risulterà negativo invece dovrà continuare a essere molto attento e mantenere le precauzioni. Lo ha detto Fontana in conferenza stampa. "Entro 2 settimane è attesa la certificazione CE poi si potrà partire con gli esami sulla popolazione". Per il professore Venturi "il test avrà una attendibilità del 95%, ma è bene chiarire che non sappiamo ancora quanto dura l'immunità".