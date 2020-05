Coronavirus in Lombardia: 32 decessi e 148 casi nelle ultime 24 ore

In Lombardia oggi sono stati registrati 148 nuovi casi di coronavirus e 34 decessi. Dall'inizio dell'epidemia i positivi sono 87.258 e i morti 15.874. Gli attualmente positivi sono scesi di 399 unita' (in totale 25.215), mentre i guariti/dimessi 513 (46.169). I tamponi effettuati sono stati 5.641 (in totale 675.882), con un rapporto di 2,6% rispetto ai positivi registrati. Questi i dati forniti dalla Regione Lombardia nel suo aggiornamento quotidiano sull'epidemia di coronavirus. Ieri erano stati registrati 285 positivi e zero decessi (dato probabilmente dipeso dal ritardo della comunicazione di alcune strutture).

Calano leggermente i casi di coronavirus registrati nel milanese rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore i positivi sono stati 46 in provincia (22.726) e 27 nel capoluogo (9.624). Questi i dati forniti dalla Regione Lombardia nel suo aggiornamento quotidiano sull'epidemia di coronavirus. Ieri nella Citta' metropolitana sono stati registrati 64 casi, mentre a Milano 32. Nelle altre province, il piu' alto numero di contagi da coronavirus si registra a Bergamo con +48 (12.954 in totale), seguita da Monza e Brianza con +21 (5.460) e Sondrio, che comunque resta la provincia meno colpita, con +10 (1.426.). Pochi contagi a Cremona (+5, 6.396), Pavia (+4, 5.206), Brescia (+3, 14.479) e Lodi (+3, 3.406). Zero contagi a Mantova, che resta a quota 3.320.