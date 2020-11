Coronavirus, in Lombardia 4.777 nuovi positivi ma con "solo" 21.121 tamponi

Scendono i casi di Coronavirus in Lombardia: oggi sono +4.777 i nuovi contagiati su però un numero molto più basso di tamponi effettuati (21.121) rispetto ai giorni precedenti. Calano pure i decessi: con +99, contro il +117 di ieri, per un totale di complessivo di morti da inizio pandemia che ammonta a 18.442. Terapie intensive +20 ricoverati (ieri +40) per un numero complessivo di pazienti di 670. Nelle ultime 24 ore si registrano anche +189 ricoveri non in terapia intensiva (ieri erano +412) per un totale di 6.414 ricoverati.