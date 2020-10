Coronavirus: in Lombardia 520 nuovi positivi. Crescono i ricoveri, 5 i decessi

Coronavirus, questi i dati di oggi, 7 ottobre, in Lombardia: tamponi effettuati: 21.569, totale complessivo: 2.232.796. Nuovi casi positivi: 520 (di cui 54 'debolmente positivi' e 3 a seguito di test sierologico). Guariti/dimessi totale complessivo: 82.331 (+147), di cui 1.395 dimessi e 80.936 guariti. In terapia intensiva: 40 (=). Ricoverati non in terapia intensiva: 339 (+19). Decessi, totale complessivo: 16.978 (+5). I nuovi casi per provincia: Milano: 182, di cui 77 a Milano città; Bergamo: 37; Brescia: 52; Como: 45; Cremona: 45; Lecco: 5; Lodi: 12; Mantova: 14; Monza e Brianza: 34; Pavia: 46; Sondrio: 4; Varese: 54.