Coronavirus: in Lombardia ancora oltre 600 i positivi, decessi +134

In Lombardia al 7 maggio i casi di coronavirus sono in totale 80.089 (+689 da ieri, ai quali vanno aggiunti 31 casi riguardanti il mese di aprile e rendicontati oggi). I decessi salgono a 14.745 (+134), in terapia intensiva ci sono 480 pazienti (stabili rispetto a ieri), i ricoverati non in terapia intensiva sono 5.848 (-231). Questi i dati per provincia: MI 20.893 (+182) di cui a Milano città 8.766 (+86), BG 11.622 (+35), BS 13.391 (+124), CO 3.440 (+39), CR 6.178 (+27), LC 2.419 (+38), LO 3.204 (+49), MN 3.221 (+4), MB 4.974 (+81), PV 4.652 (+31), SO 1.266 (+36), VA 3.073 (+24 ai quali vanno aggiunti 31 casi riguardanti il mese di aprile e rendicontati oggi). I tamponi totali effettuati sono 455.294 (15.488).