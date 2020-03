Coronavirus: in Lombardia il team di 30 medici albanesi

E' arrivato in Lombardia, come annunciato dal premier Edi Rama, il team di circa trenta medici albanesi mandati per supportare l'Italia, e in particolare gli ospedali di Brescia, nello sforzo contro il coronavirus. "Non siamo privi di memoria - aveva spiegato Rama alla partenza del team - non possiamo non dimostrare all'Italia che l'Albania e gli albanesi non abbandonano mai un proprio amico in difficolta'. Oggi siamo tutti italiani, e l'Italia deve vincere e vincera' questa guerra anche per noi, per l'Europa e il mondo intero". Ad accoglierli il presidente della Lombardia Attilio Fontana e il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia. "Grazie, grazie per essere qua al nostro fianco in un periodo complicato. Siete destinati a Brescia, una delle zone piu' complicate dell'emergenza. Speriamo che il vostro arrivo coincida con la discesa verso la soluzione". Cosi' il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha accolto sulla pista dell'aeroporto di Verona i trenta albanesi, 10 medici e 20 infermieri. Con Fontana in delegazione anche Simona Tironi, vice presidente commissione sanita', Fabio Rolfi, assessore all'agricoltura, e il vice presidente Fabrizio Sala. In delegazione per il Governo il ministro Francesco Boccia: "Grazie da parte del Governo al presidente albanese - ha detto - sono commosso e grato". Ad accogliere i medici anche Vito Crimi, vice ministro dell'Interno: "Io sono bresciano e per questo vi ringrazio doppiamente - ha detto Crimi - speriamo che il vostro aiuto riesca a lenire la fatica dei nostri medici che sono in prima linea da tante settimane".