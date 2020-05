Milano

Coronavirus in Lombardia: in provincia Milano 201 nuovi casi, in città +101 Regione Lombardia ha divulgato i dati dei contagi all'8 maggio: i casi positivi sono 80.723 (+609 da ieri, ai quali vanno aggiunti nel totale complessivo 25 casi riguardanti il mese di aprile e rendicontati oggi). I decessi raggiungono quota 14.839 (+94). In terapia intensiva ci sono 400 pazienti (-80). I ricoverati non in terapia intensiva sono 5.702 (-146). I tamponi effettuati salgono a 466.287 (+10.993). Questi i casi per provincia: BG 11.671 (+49); BS 13.460 (+69); CO 3.470 (+30); CR 6.219 (+16 ai quali vanno aggiunti nel totale complessivo 25 casi riguardanti il mese di aprile e rendicontati oggi); LC 2.448 (+29); LO 3.222 (+18); MB 5.015 (+41); MI 21094 (+201) di cui 8867 (+101) a Milano città; MN 3.234 (+16); PV 4.704 (+52); SO 1.276 (+10); VA 3.148 (+75).