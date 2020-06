Coronavirus in Lombardia, solo 50 nuovi casi nelle ultime 24 ore

Coronavirus in Lombardia, continua il confortante trend che segna un calo in tutti i principali valori. Secondo i dati diramati da Regione Lombardia, i nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore sono stati solo 50, con 19 decessi (16.131 complessivi). I tamponi effettuati sono stati 3.572. Le persone positive attualmente restano 20.861 (135 in meno di ieri), per un totale di positivi riscontrati in Lombardia dall'inizio della pandemia che è di 89.018 persone. Scendono a 167 i pazienti in terapia intensiva (-3) e a 3.085 i ricoverati complessivi (-46). A Milano e provincia solo 18 nuovi casi in più, di cui 8 nel capoluogo. Anche nelle altre Province aumenti di poche unità. E non si registrano nuovi casi a Lodi e Mantova.