Coronavirus, Lombardia: 1377 positivi in più e 202 deceduti rispetto a ieri

I dati dei contagi aggiornati ad oggi vedono casi i positivi arrivare a 14.649 (1.377 piu' di ieri che erano 13.2729). I deceduti sono 1.420 (202 piu' di ieri che erano 1.218). In terapia intensiva ci sono 823 pazienti (56 piu' di ieri che erano 767). I ricoverati non in terapia intensiva sono 6.171 (621 piu' di ieri). I tamponi effettuati 43.565. I dimessi 2.368 (357 piu' di ieri). Quanto alla suddivisione per provincia: BG 3.760 (344 piu' di ieri che erano 3.416); BS 2.918 (445 piu' di ieri che erano 2.473); CO 220 (36 piu' di ieri che erano 184); CR 1.881 (89 piu' di ieri che erano 1.792); LC 386 (42 piu' di ieri che erano 344); LO 1.362 (42 piu' di ieri che erano 1320); MI 1.983 (233 piu' di ieri che erano 1.750; MN 382 (55 piu' di ieri che erano 327); PV 801 (79 piu' di ieri che erano 722); SO 46 (1 solo caso piu' di ieri); VA 202 (18 piu' di ieri che erano 184)

Qui i dati in dettaglio: Vai al file. Materiale preparato da Samuele Astuti, Professore presso l'università Carlo Cattaneo e Consigliere Regionale Lombardia del PD, sulla base dei dati ufficiali pubblicati da Regione Lombardia, aggiornati al 16 marzo.

"Nella slide 6 - commenta il prof. Samuele Astuti - con l’incremento dei casi positivi giorni su giorno viene presentata da oggi anche la media mobile su cinque giorni, un indicatore ce prende come riferimento i dati di cinque giorni invece che quelli del singolo giorno. Dovrebbe essere perciò depurato dagli effetti legati alla variabilità di raccolta dei dati giornalieri, anche se rilava una dinamica ritardata rispetto al dato puntuale. Si può notare una stabilizzazione del valore della media mobile su 5 giorni che sembra preludere a una riduzione del numero dei casi aggiuntivi giornalieri."

"Aumenta - continua Astuti - ancora il numero dei ricoveri in terapia intensiva. I dati provinciali odierni confermano i trend dei giorni precedenti, con una crescita importante nella provincia di Brescia e una situazione sempre più stabile a Lodi. Per facilitare il confronto della situazione di Brescia e Lodi è stata introdotta una nuova slide con l’andamento dei casi positivi nelle due province, l’incremento giornaliero e la media mobile su cinque giorni. È evidente come a Lodi si sia raggiunta una situazione stabile, mentre Brescia continua a crescere in modo significativo. Si ribadisce la difficolta di analizzare dati di cui non è garantita l’uniformità e l’omogeneità."