Coronavirus, Lombardia: altri 354 casi. I decessi superano quota 16.000

Regione Lombardia ha reso noto i dati del contagio da coronavirus del 29 maggio. I tamponi effettuati sono 14.078 (totale complessivo 727.146). Attualmente positivi 22.683 (-230), totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia dall'inizio della pandemia a oggi: 88.537. I nuovi casi positivi sono 354 (2,5% rapporto con i tamponigiornalieri), i guariti/dimessi 546 (totale complessivo 49.842), in terapia intensiva il numero dei pazienti è stabile rispetto a ieri (totale complessivo 173), i ricoverati non in terapia intensiva sono 82 (totale complessivo 3.552), i decessi sono 38 (totale complessivo 16.012). I casi per provincia con la differenza rispetto a ieri: MI 22.982 (+74) di cui 9.750 (+32) a Milano citta'; BG 13.302 (+58), BS 14.683 (+71), CO 3.837 (+14), CR 6.442 (+13), LC 2.730 (+1), LO 3.458 (+11), MN 3.339 (+9), MB 5.510 (+30), PV 5.293 (+32), SO 1.459 (+5), VA 3.590 (+41)