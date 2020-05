Coronavirus: mercoledì 13 al via commissione inchiesta Regione Lombardia

Si insediera' mercoledi' 13 maggio, alle ore 13 a Palazzo Pirelli, la "Commissione di inchiesta sull'emergenza Covid-19" istituita dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale della Lombardia. La Commissione sara' composta da tre Consiglieri per i gruppi consiliari piu' consistenti (Lega, Forza Italia, Partito Democratico e M5Stelle) e da un consigliere per gli altri gruppi. Faranno parte della Commissione Roberto Anelli, Marco Mariani e Alessandra Cappellari (Lega); Gianluca Comazzi, Mauro Piazza e Ruggero Invernizzi (Forza Italia); Marco Fumagalli, Monica Forte e Gregorio Mammi' (M5Stelle); Gianantonio Girelli, Carmela Rozza e Jacopo Scandella (PD); Franco Lucente (FdI), Luca del Gobbo (NcI), Manfredi Palmeri (Energie per la Lombardia), Giacomo Cosentino Basaglia (Lombardia Ideale), Viviana Beccalossi (Gruppo Misto), Patrizia Baffi (Italia Viva) e Michele Usuelli (Piu' Europa - Radicali).

In occasione della sua prima seduta, che sara' presieduta dal presidente del Consiglio regionale, Alessandro Fermi, la Commissione sara' chiamata ad eleggere il proprio presidente, che dovra' essere espressione dei gruppi di minoranza e dovra' essere votato a maggioranza dei componenti della Commissione, secondo il principio del voto ponderato sulla base della consistenza numerica di ciascun gruppo consiliare. "Su richiesta delle opposizioni abbiamo istituito una Commissione che mi auguro possa vedere un confronto partecipato e propositivo tra tutti i suoi componenti -evidenzia Fermi -, con l'obiettivo di approfondire e analizzare la gestione dell'emergenza sanitaria di questi mesi in modo utile e costruttivo, senza cadere in sterili polemiche e strumentalizzazioni". La Commissione, la cui istituzione era stata richiesta da tutti i consiglieri di minoranza, nello svolgimento del proprio lavoro avra' come oggetto specifico l'analisi e la valutazione della gestione dell'emergenza sanitaria da Covid-19 in Regione Lombardia. Dovra' concludere i propri lavori entro 12 mesi dall'insediamento.