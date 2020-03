Coronavirus, Oms: è pandemia. Lombardia, ogni giorno 500 ricoverati in più

L'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, ha comunicato nel giornaliero punto della situazione sull'emergenza coronavirus i numeri che riguardano i contagi in regione: sono 7280 i positivi (+1489 rispetto a ieri), i ricoverati sono 3852 (negli ultimi tempi la crescita di questo dato si è stabilizzata a circa 500 ospedalizzati in più ogni giorno), in terapia intensiva ci sono 560 pazienti (+94). Fortunatamente anche i dimessi aumentano.

Dovrebbe arrivare in serata - secondo le agenzie di stampa - la decisione del governo sulla Lombardia, che ha chiesto, con una lettera firmata dal governatore Attilio Fontana, misure molto più stringenti, lasciando aperti i soli servizi essenziali, i trasporti pubblici ma 'ridotti' in base alle esigenze, le imprese limitando le attività delle stesse a un accordo con Confindustria Lombardia. Chiusura per i centri commerciali, dei mercati rionali, delle attività artigianali, di pub, bar e ristoranti. Un team di tecnici è a lavoro per valutare l'impatto delle misure, anche sul contenimento del contagio. Stasera il governo dovrebbe sciogliere la riserva.

Nel frattempo, è di queste ore la notizia che il capo dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus, da Ginevra, sull'epidemia di coronavirus ha parlato di pandemia. "Abbiamo valutato che il COVID-19 puo' essere caratterizzato come una situazione pandemica", ha detto.