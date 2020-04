Coronavirus, Regione Lombardia pensa a cinema, concerti e teatro drive-in

Coronavirus, Regione Lombardia pensa a cinema e concerti drive-in

La Lombardia punta sui Drive-in. Lo conferma l'assessore regionale allo Sport e ai Giovani, MartinaCambiaghi: "All'interno delle riflessioni sulla 'Fase2', che la Lombardia ha ribattezzato 'ritorno alla nuova normalita'', ho proposto di incentivare i drive-in per i cinema e per altre manifestazioni come i concerti. Mi confrontero' con l'assessore alla Cultura Galli per ampliare l'offerta culturale, includendo per esempio gli spettacoli teatrali".

Il primo a rilanciare in questi giorni in Italia l'ipotesi di un ritorno -temporaneo - ai Drive In è stato Francesco Rutelli, presidente dell'Anica: "L'idea di fare delle arene cinematografiche in agosto, di avere la possibilità di luoghi all'aperto, distanziati, con dei protocolli, con protezione, sanificazione, gestiti dagli esercenti, potrebbe essere un modo intermedio, graduale, per non rassegnarci, mantenendo le condizioni di sicurezza".Con quali modalità? No all'allestimento di drive in nei centri città o nelle piazze, perché "per le auto, c'è bisogno di spazio", ma bene alla valutazione di zone fiera e periferiche che abbiano la capacità di gestire il flusso di persone minime a serata. Ma sulla sostenibilità gestionale-organizzativa ed economica del progetto persistono dubbi e riserve.