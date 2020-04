Coronavirus, Sala: a Conte ho chiesto che sia generoso con le famiglie

"Ho chiesto al presidente Conte di essere un po' generoso nei confronti delle famiglie, di aiutarle in questa fase. Credo sia molto importante per Milano dove abbiamo 120 mila nuclei familiari con figli sotto i 14 anni". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, al termine del vertice in prefettura con il premier e' il governatore Fontana. "Noi andiamo avanti, quello che possiamo fare lo faremo - ha aggiunto spiegando che il che mine chiamera' "a raccolta, oltre alle nostre possibilita', gli oratori, il grande sistema del volontariato milanese affinche' da meta' giugno ci siano delle possibilita' di accogliere i bambini che ne hanno bisogno. La chiamiamo summer school ma piu' che didattica sara' gioco, divertimento al verde ". Poi nei prossimi giorni "spieghero' quale sara' l'utilizzo del fondo di mutuo soccorso. Abbiamo raccolto bene, in parte lo stiamo gia' destinando ai bisogni immediati e in parte a quella piccola economia che senno' rischia di non ripartire. Noi fin qui arriviamo, ma no su un bisogno piu' profondo - ha sottolineato - non e' un tema di voucher per una baby sitter ma se i due genitori sono entrambi in condizione di tornare al lavoro perche' non possono fare lo smartworking, teniamone a casa uno" affinche' possa stare con i figli.