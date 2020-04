Coronavirus, Sala: "Molta gente in giro, non dobbiamo mollare". VIDEO

Coronavirus, Sala: "Molta gente in giro, non dobbiamo mollare"

"Oggi ho visto abbastanza gente in giro tornando dalla Barona (quartiere di Milano, ndr), ognuno avra' avuto i suoi buoni motivi, ma lasciatemi dire che questi sono i giorni in cui non dobbiamo mollare perche' oggettivamente ci sono segnali di miglioramento. Non sprechiamo lo sforzo fatto fino a oggi". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel consueto punto mattutino su Facebook. All'inizio del filmato, si vede il primo cittadino collegato da uno dei "sette hub della citta' - ha spiegato - da cui partono gli aiuti alimentari per i cittadini piu' bisognosi". "Ogni giorno - ha aggiunto Sala, che ha anche 'intervistato' un paio di cittadini addetti allo smistamento delle derrate - vengono serviti circa 10mila pacchi costruiti sulla base delle esigenze delle famiglie e dei bambini. Da tre settimane, i dipendenti del Comune e i volontari lavorano giorno e notte a questo in totale sicurezza, con guanti, mascherine e misurazione della temperatura all'ingresso".