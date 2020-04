Coronavirus, Sala: prezzo mascherine folle. Errore chiudere i mercati comunali

"Nella prima fase dovremmo fare tutto il possibile per fornire le mascherine ai cittadini. Ne parlero' oggi con il presidente Fontana, insieme agli altri sindaci. Per esempio il nostro collega Nardella da Firenze, ci conferma che in Toscana sono obbligatorie ma la Regione ha fornito a Firenze mascherine per tutti i cittadini". A darne notizia e' il sindaco di Milano Giuseppe Sala nel consueto video messaggio ai cittadini su Facebook. Questo "e' il "primo lunedi' con l'obbligo delle mascherine - ha aggiunto -. Queste benedette mascherine l'abbiamo capito tutti, stanno accompagnando e accompagneranno per molto tempo la nostra vita, non solo per uscire a fare la spesa, ma anche per tornare a lavorare. E' necessario utilizzarle". Le mascherine vanno fornite a tutti i cittadini in questo periodo, "poi nel lungo andare chi lo sa, e' possibile che i cittadini se le debbano comprare ma in questo caso pero' il prezzo va regolamentato: oggi ci sono in giro prezzi folli", ha aggiunto Sala.

"Stamattina ho dovuto chiudere i mercati comunali coperti perche' un nuovo regolamento della Regione Lombardia ci chiede di farlo. Io rimango fedele al mio principio: le norme si applicano, pero' chiedero' alla regione di ripensarci", ha spiegato il sindaco di Milano riferendosi all'ordinaza della Regione che impone la chiusura dei mercati. La sua richiesta parte dal presupposto che "i mercati comunali coperti hanno gli stessi metodi di sicurezza dei supermercati, per esempio a tutti si controlla la febbre entrando, cosa questa che mi conferma il presidente di Coldiretti, Ettore Prandini che mi ha appena chiamato".

"Noi politici dobbiamo fare tante cose, ma se ce ne e' una che in questo momento dobbiamo fare e' che chi e' povero non diventi ancora piu' povero", ha sottolineato Giuseppe Sala che ha citato un'analisi elaborata dal Mit, "il piu' prestigioso centro di ricerca universitario al mondo, che si trova a Boston". "Fa una analisi elaborata, di grande senso, gia' dal titolo si capisce come la sviluppa: 'Noi non torneremo alla normalita'' - spiega -. Colpisce la conclusione e cioe' il paventare il rischio che un'altra volta di fronte all'ennesima crisi a pagare il prezzo siano le fasce piu' deboli della popolazione, siano i piu' poveri".