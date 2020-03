Coronavirus, Scavuzzo: troppa gente nei mercati, ingressi contingentati o stop

Mercati rionali all'aperto pieni di persone incuranti delle raccomandazioni di evitare assembramenti. "Troppa gente - scrive su Facebook la vicesindaco, Anna Scavuzzo - che non rispetta le distanze minime e troppa ressa. D'ora in poi o fanno ingressi contingentati (e vedremo chi e come si potrà fare) oppure non si possono svolgere. Stiamo dando disposizioni in tal senso, lasciateci la giornata di oggi per far recepire le indicazioni." Quanto invece a centri estetici, parrucchieri, barbieri "possono lavorare, ma solo su appuntamento e comunque garantendo la turnazione dei clienti con un rapporto uno a uno, così da evitare il contatto ravvicinato e la presenza nel locale di clienti in attesa. Il personale - spiega la vicesindaco - dovrà indossare idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e mascherina)."

In merito invece a parchi, giardini e giardinetti pubblici, l'assessora alla Sicurezza puntualizza: "l’accesso a parchi e giardini pubblici è consentito, sempre chiedendo che sia mantenuta la distanza minima di 1m fra le persone che lo frequentano. Niente sport di gruppo, niente assembramenti. Lo diciamo anche a chi ha bisogno di far prendere aria ai bimbi e li porta al Parco: non create assembramenti .Abbiamo sensibilizzato la Polizia Locale e le Forze dell'Ordine che interverranno laddove non siano rispettate le prescrizioni.