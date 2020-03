Coronavirus: secondo decesso tra agenti Polizia penitenziaria

E' di questo pomeriggio, all'ospedale Humanitas di Rozzano (Milano), il secondo decesso per coronavirus nelle file della Polizia penitenziaria. Lo riferisce Gennarino De Fazio, per la Uilpa Polizia Penitenziaria nazionale: "La Polizia penitenziaria continua a pagare il suo tributo nella lotta che il Paese conduce contro questo nemico invisibile. Il collega deceduto oggi prestava servizio al Nucleo Provinciale Traduzioni e Piantonamenti di Milano fino a quando gli e' stato diagnosticato il contagio. Di origini pugliesi, aveva solo 52 anni. In questo momento - prosegue vogliamo solo stringerci attorno al dolore dei suoi cari e a quello del Corpo di polizia penitenziaria, invitando le donne e gli uomini che lo compongono a continuare tenere, come sempre del resto, salda lattenzione nella loro opera a beneficio di tutta collettivita', con il consueto, impagabile, senso delle istituzioni democratiche. Certo verra' il momento, pero' - conclude - in cui chi siede, pro-tempore, in posti chiave di quelle stesse istituzioni, quali il Ministero della Giustizia e il Dipartimento dellAmministrazione Penitenziaria, dovranno rendere conto del loro operato e dovranno pure spiegare perche' ancora non forniscono, sebbene richiesti, i dati circa il numero dei positivi al Covid-19 fra il personale e la loro distribuzione geografica".