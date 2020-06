Coronavirus, tornano a salire i contagi: +252 positivi, decessi +25

Regione Lombardia ha comunicato i dati di oggi, giovedi' 11 giugno, relativamente all'emergenza coronavirus. I tamponi effettuati sono 13.376, per un totale complessivo di 858.994. Attualmente i positivi sono 17.340 (-517), il totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia dall'inizio della pandemia a oggi è di 90.932. I nuovi casi positivi sono 252 (1,9% rapporto con i tamponi giornalieri). I guariti/dimessi sono 744 (totale complessivo 57.218). In terapia intensiva ci sono 97 (-1) pazienti. I ricoverati non in terapia intensiva sono 2.488 (-77). I decessi sono +25 (per un totale complessivo di 16.374). Questi i casi per provincia con la differenza rispetto a ieri: Milano 23.581 (+71) di cui 10.018 (+34) a Milano città, Bergamo 13.710 (+39), Brescia 15.187 (+81), Como 3.957 (+4), Cremona 6.527 (+7), Lecco 2.774 (+3), Lodi 3.522 (+7), Mantova 3.398 (+2), Monza e Brianza 5.603 (+10), Pavia 5.433 (+4), Sondrio 1.505 (+6), Varese 3.736 (+12). Di seguito l'analisi di Samuele Astuti, professore presso l'università Carlo Cattaneo e Consigliere Regionale Lombardia del PD, sulla base dei dati ufficiali pubblicati da Regione Lombardia. ( SCARICA QUI L'ELABORAZIONE DEI DATI DEL PROF. ASTUTI E L'ANALISI COMPLETA ).

"Purtroppo - commenta il consigliere Astuti - oggi per la prima volta dall’inizio della fase due il numero dei nuovi casi positivi è maggiore di quello della settimana precedente. È probabile che nei prossimi giorni questo dato migliorerà perché alcune situazioni anomale registrate questa settimana scorreranno indietro nel tempo. Ciononostante il segnale rimane preoccupante perché potrebbe essere un segnale di allerta riguardo una nuova espansione del contagio.Sottolineiamo ancora una volta che la mancata attenzione prestata dalla giunta Lombarda alla gestione del Test e del Tracing (ricordiamo le tre T: Test, Trace, Treat) è alla base di questi problemi."

"Il numero dei casi positivi - continua Astuti - è 252, praticamente due volte e mezza il valore di ieri. Come si vede nella slide 4, su scala settimanale il numero dei casi positivi è superiore a quello della scorsa settimana. Si deve anche considerare quanto illustrato nella slide 6: nella settimana che si chiude oggi sono stati comunicati circa 68’000 tamponi: il valore più basso delle ultime sette settimane!Se confrontiamo questa settimana con quella precedente, a fronte di un minor numero di tamponi (68’000 contro 90’500) sale il numero dei casi positivi (sono 1’406 contro 1’373).La percentuale di tamponi positivi rispetto ai tamponi efficaci (positivi + negativi) è risalita sopra il 5% e anche nelle persone «nuove», la percentuale dei positivi torna a salire sopra il 3%.Il numero dei decessi giornalieri oggi è pari a 25. Poco meno di ieri. Su scala settimanale si conferma una diminuzione rispetto alla settimana precedente."

Qui la dashboard coi dati interattivi.