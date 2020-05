Covid 19, plasma: Fontana, orgogliosi dei nostri ricercatori



"Orgogliosi dei nostri ricercatori, dei nostri ospedali, dei nostri operatori sanitari. Per questo siamo convinti che la cura sperimentale del plasma, che vede la Lombardia in prima fila, debba essere guardata con attenzione e fiducia". Lo scrive sulla sua pagina Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. "Siamo stati i primi - prosegue Fontana - a fronteggiare l'emergenza Covid. Siamo stati i primi a suggerire al Governo tempi e modi della cosiddetta Fase 2. Ora lavoriamo per stroncare definitivamente il virus".