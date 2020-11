Covid: in Lombardia 6.804 casi su 32.337 tamponi effettuati, 117 decessi

Oggi in Lombardia si sono registrati 6.804 casi di coronavirus e 117 morti. Il totale delle vittime, dall'inizio dell'epidemia, in Regione sale a 17.752. I tamponi effettuati sono stati 32.337, per un totale di 3.040.698. Ieri, a fronte di 24.087 tamponi, si erano registrati 5.278 contagi e 46 morti.

La provincia di Milano arriva vicina ai 3mila nuovi casi di Covid19, quella di Varese supera i mille. Nella città metropolitana sono 2.829, di cui 999 a Milano città; segue Varese, con 1.192 nuovi positivi e Monza, con 838 casi. Como è quarta con 459 positivi. A Bergamo sono 185; a Brescia 99; a Cremona 107, a Lecco 169; Mantova ne conta 230, Pavia 294, Sondrio 150. A Lodi sono 58.