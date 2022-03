Covid, missione in Lombardia e ventilatori russi: interrogazione parlamentare

Missione russa in Lombardia durante la prima ondata di Covid: non solo i dubbi espressi dal sindaco di Bergamo Giorgio Gori sulle reali motivazioni dell'invio di trenta medici russi da Mosca ai luoghi più colpiti dalla pandemia. Ora anche una interrogazione parlamentare promossa dal deputato di Forza Italia Gregorio Fontana, questore della Camera e membro della Commissione Difesa.

Ventilatori russi a Milano e Bergamo, Fontana (FI): "Anomalie di vario genere"

Fontana chiede di fare luce anche sull'invio di circa 150 ventilatori dalla Russia all'Italia: "E' certamente giusto fare la massima chiarezza sulle vicende legate alla partecipazione della Task force russa che ha operato in Italia nel marzo 2020, ma e' altrettanto importante fare luce, e per questo ho depositato una interrogazione, sulla gestione dei circa 150 ventilatori che sarebbero giunti in Italia dalla Russia in quella stessa occasione e consegnati a diverse strutture sanitarie del nostro Paese, tra cui quelle di Bergamo e di Milano. Da quanto e' stato possibile apprendere, questi delicati apparati sanitari salvavita avrebbero presentato delle anomalie di vario genere, un discutibile livello tecnologico, malfunzionamenti tecnici, mancanza di marchio CE. Pertanto, viste le numerose polemiche di questi giorni, e' necessario fare chiarezza, una volta per tutte, anche sull'affidabilita' e sull'efficienza di questi apparati, accertando che modello e' stato fornito dalla task force russa, a che titolo - oneroso o meno - in che quantita' e come siano stati distribuiti sul territorio nazionale, per togliere ogni dubbio sulla possibilita' che tali apparecchi abbiano messo in pericolo la vita dei pazienti italiani".

