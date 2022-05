Covid, Moratti: infermieri i veri eroi durante la pandemia

Quella degli infermieri e' "una professione con sempre piu' competenze, valorizzata dalla legge sanitaria, centrale nel rafforzamento della sanita' territoriale con l'istituzione della figura dell'infermiere di comunita' e di famiglia". Lo scrive su Twitter l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, in occasione della Giornata internazionale degli infermieri, "eroi durante la pandemia" commenta l'assessore.

"Rivendico la liberta' di continuare a usare questo termine, non per vuota retorica ma perche' eroi lo sono stati veramente. Non eroi conquistatori ma donne e uomini coraggiosi che hanno continuato a curare gli altri in un momento difficile anche a rischio della propria vita". Per Moratti, "abbiamo bisogno di esempi positivi da indicare alle nuove generazioni. E il comportamento degli operatori sanitari e tra questi gli infermieri e' stato un esempio di coraggio. Quindi grazie per il loro lavoro e buon #internationalnursesday, a tutti gli infermieri di Regione Lombardia", ha concluso la Moratti

