Cus Milano primo a Campionati universitari primaverili. L'annuncio di Fontana

Complimenti agli studenti del Cus Milano classificatisi al primo posto nel medagliere della 75esima edizione dei Campionati nazionali universitari primaverili a Cassino. Il Cus Milano ha conquistato 11 ori, 10 argenti e 9 bronzi in un evento che ha visto la partecipazione di oltre 2.000 atleti di tutte le Università italiane. Mai come in questo caso vale il detto 'mens sana in corpore sano'. Ancora complimenti, anche a nome di tutti i lombardi". Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

