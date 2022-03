Donna uccisa a Cologno Monzese: figlio 28enne in stato di fermo

E' stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto per il reato di omicidio volontario aggravato, emesso dalla procura di Monza il figlio ventottenne che, nella mattinata di martedì 22 marzo, al culmine di una violenta discussione scoppiata tra le mura di casa a Cologno Monzese, avrebbe ucciso a coltellate la propria madre sessantenne, di origini spagnole. Il giovane, all'esito di una valutazione psichiatrica, e' stato trattenuto all'ospedale di Sesto San Giovanni, dove restera', piantonato dalle forze dell'ordine, a disposizione dell'autorita' giudiziaria.

Donna uccisa a Cologno Monzese: i carabinieri sulla scena del crimine

I carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni erano intervenuti attorno alle 4.30 in un condominio di via Bergamo, su richiesta di alcuni vicini che sentivano rumori e urla provenienti da un appartamento.

All'interno, in camera da letto, hanno scoperto il cadavere con numerose ferite da arma da taglio all'altezza dello sterno dell'addome. In casa erano presenti il figlio 28enne e due gemelle 24enni affette da lieve disabilità psichica. Sul posto sono intervenuti anche i militari della Scientifica del Nucleo Investigativo di Milano, il medico legale ed il pm di turno della procura di Monza. Il figlio 28enne era quindi stato portato in caserma a Monza per essere interrogato.

