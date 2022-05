Drogò una coppia e violentò una donna, 6 anni di carcere per Omar Confalonieri

Omar Confalonieri "ha chiesto scusa, ha espresso un ravvedimento sincero che ha sempre confidato nei legali. Per motivi personali abbiamo ritenuto di riservare questa confidenza all'ultimo momento".

Confalonieri condannato a 6 anni e 4 mesi per violenza sessuale

Lo hanno detto gli avvocati Luca Ricci ed Emilio Trivoli, legali dell'agente immobiliare condannato a 6 anni e 4 mesi di reclusione per violenza sessuale e lesioni per aver drogato nell'ottobre 2021 una coppia di conoscenti e di aver poi abusato della donna approfittando del loro stato di incoscienza.

I legali: "Le conclusioni della perizia non ci trovano d'accordo"



Il 48enne ha reso dichiarazioni spontanee in aula nel corso della discussione ma non ha poi partecipato alla lettura della sentenza. "Il giudice ha accolto alcune delle domande che la difesa ha svolto, ovviamente non ci trova d'accordo nel contenuto complessivo per il quale ci riserveremo di impugnare. Riteniamo di essere convinti che ci sia un impianto accusatorio tutto da rivisitare sotto il profilo della prova", hanno aggiunto i penalisti. "Ovviamente - hanno concluso - c'e' anche tutto un tema legato alle condizioni di capacita' di intendere che abbiamo rappresentato e coltiveremo in appello perche' le conclusioni della perizia non ci trovano per nulla d'accordo".

