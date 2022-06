Elezioni, a Como Minghetti attende di sapere lo sfidante al ballottaggio

Elezioni, spoglio a rilento a Como, dove tuttavia si andrà sicuramente al ballottaggio. Uno dei contendenti tra quindici giorni sarà Barbara Minghetti, candidata del centrosinistra. Mentre è serrato il confronto tra Giordano Molteni, candidato del centrodestra, e Alessandro Rapinese, esponente di una lista civica, con il primo che appare tuttavia in vantaggio. A Como affluenza molto bassa, pari al 44,3%

Lady Demonique non va oltre il 15% nel Comasco

Già candidata come consigliere di Como, Doha Zaghi, mistress nota come Lady Demonique, era stata autorizzata dal Tar dell Lombardia a candidarsi come sindaco a San Bartolomeo Val Carvagna dopo la scelta di Carlo Calenda di estrometterla dalla lista. La 31enne era stata dunque scelta come candidata sindaco del partito Gay-Lgbt+ Solidale per il comune da meno di mille abitanti in provincia di Como. Ma non è andata oltre il 14,6% delle preferenze

