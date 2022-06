Elezioni caos a Como: centrodestra fuori dal ballottaggio

Elezioni, caos a Como: già dal pomeriggio di lunedì 13 giugno era chiaro che ci sarebbe stato ballottaggio e che una dei due candidati sarebbe stata Barbara Minghetti del centrosinistra. Ma la notizia inattesa è che, dopo uno spoglio andato molto per le lunghe, nella notte il candidato civico Alessandro Rapinese avrebbe superato di una manciata di voti il candidato del centrodestra Giordano Molteni. Risultati ancora ufficiosi, con il centrodestra che ha già annunciato ricorso.

Rapinese supera Molteni, ma il centrodestra annuncia ricorso

Come riferisce Agi, Rapinese, considerato da anni il 'guastafeste' della politica comasca per il suo stile ruspante, si e' imposto di pochissimo, circa una quarantina di preferenze su Molteni, in un Comune considerato tradizionalmente feudo del centrodestra. E anche i sostenitori di Rapinesi farebbero ricorso se il dato ufficioso dovesse essere ribaltato dal rivale. L'interpretazione di alcuni voti disgiunti finira' davanti a un giudice che potrebbe ridisegnare l'esito della competizione. A quanto apprende l'AGI, sono state molto animate le discussioni in alcuni seggi tra rappresentanti di lista e presidenti delle commissioni elettorali. Il primo partito in citta' e' proprio quello di Rapinese, seguito dal Pd, mentre frana il centrodestra che ha guidato l'ultima amministrazione con Mario Landriscina, evidentemente non gradita dai comaschi, mai cosi' pochi al seggio, solo il 44%.

