Governo, crisi vicina dopo le elezioni. Tensioni in aumento. Inside

Moltissimi i dossier "caldi" per il governo dopo la tornata amministrativa



Tempi duri per il governo Draghi. L'esito del weekend elettorale, con il flop dei cinque referendum sulla Giustizia e soprattutto con i risultati delle Comunali, rischia seriamente di far aumentare la tensione nella maggioranza e a rendere sempre più complicata l'azione dell'esecutivo nell'ultimo anno di legislatura. I partiti più puniti del voto nei quasi mille comuni sono i due più rappresentati in Parlamento, il Movimento 5 Stelle e la Lega di Matteo Salvini.



I pentastellati dell'ex premier Giuseppe Conte hanno scelto di presentarsi in pochissimi posti con il proprio simbolo annacquandosi spesso in varie liste civiche. I risultati sono magri, deludenti e per certi versi perfino inferiori alle aspettative. Basta dire che a Genova, città del fondatore del Movimento Beppe Grillo, i contiani non arrivano al 5%. Non è certo una novità che nelle elezioni amministrative i pentastellati soffrano particolarmente e probabilmente se si fosse votato per le Politiche i numeri sarebbero stati diversi, ma è vero che il confronto con il Pd - dove c'è l'alleanza - è impietoso. Spesso i Dem valgono quattro o anche cinque volte il M5S. Al Nord poi il dato dei grillini è impietosi, un esempio su tutti nel comune di Abbiategrasso, medio centro a sud-ovest di Milano, i 5 Stelle si attestano attorno a un misero 2%.