Elezioni: i risultati nei principali Comuni del Milanese

Elezioni Comunali: in Lombardia i riflettori sono stati accesi soprattutto sui tre capoluoghi Monza, Lodi e Como e su Sesto San Giovanni, ma si è votato anche in altre 122 Comuni, diversi dei quali sopra i 15mila abitanti. Ecco l'esito del primo turno nelle principali realtà del Milanese.

L'esito del voto ad Abbiategrasso, Buccinasco, Cernusco, Magenta

Ad Abbiategrasso il sindaco in carica Cesare Nai del centrodestra è in vantaggio con il 42% dei voti. Va al ballottaggio con Alberto Fossati del centrosinistra, 34,71%. Cospicuo il bottino del terzo arrivato, il civico Luigi Alberto Tarantola, con il 23,26% dei consensi.

A Buccinasco si conferma al primo turno il sindaco in carica del centrosinistra Rino Pruiti: per lui il 59,7% dei consensi. Staccato il candidato del centrodestra Manuel Imberti, al 37,71%.

Sarà ballottaggio a Cernusco sul Naviglio tra Ermanno Zacchetti, centrosinistra (40,55%) e Daniele Cassamagnaghi, centrodestra (37,78%). Terzo Giordano Marchetti (civica) con l'11,2%.

A Garbagnate Milanese si riconferma il sindaco in carica del centrodestra Davide Barletta con il 61,63% dei voti. Staccato Giuseppe Macrì, sostenuto da Pd e M5S, al 28,6%. Il civico Vincenzo Soleo al 9,6%.

A Magenta per il centrodestra si presentava di nuovo dopo anni come candidato sindaco Luca Del Gobbo. Non sfonda e si ferma al 47,4% dei voti. Se la vedrà al ballottaggio con il candidato del centrosinistra Vincenzo Salvaggio (31,22%). La terza classificata, Silvia Minardi, ha ottenuto il 17,9% dei consensi.

Elezioni: così a Melegnano, Melzo, San Donato, Senago

A Melegnano torna a vestire la fascia tricolore Vito Bellomo, candidato del centrodestra: ha vinto al primo turno con il 52,88% battendo la candidata di Pd e M5S Marina Baudi (32,69%).

Sarà ballottaggio a Melzo: in vantaggio il civico Antonio Fusè, con il 40,8% dei voti. La sfida tra due settimane è con il candidato di centrodestra Franco Guzzetti (33,6%). Fuori dal ballottaggio Rocco Martelli, sostenuto dal Pd (19,4%).

San Donato Milanese: la sfida è stata serratissima, ma al ballottaggio vanno il candidato del centrosinistra Gianfranco Ginelli, (37,19%) ed il civico Francesco Squeri, 33%. Out il candidato di centrodestra Guido Massera, 29,8%.

A Senago rotonda affermazione del sindaco di centrodestra in carica, Magda Beretta, che con il 65,2% dei consensi strappa la vittoria al primo turno battendo il candidato di centrosinistra Giuseppe Sofo (34,7%).

Elezioni: come è andata a Pieve Emanuele, Vimodrone e Crema

A Pieve Emanuele si afferma al primo turno con il 44,5% dei consensi il candidato del centrosinistra Pierluigi Costanzo, vincendo il "derby" con Paola Battaglia, che raggiunge il 30,3%. Fuori dai giochi il candidato di centrodestra Roberto Savoca (16,8%).

A Vimodrone fascia tricolore per Dario Veneroni, civiche di centrosinistra a M5S (53,25%), che batte il candidato di centrodestra Walter Devetak (22,1%).

Uno sguardo fuori dal Milanese: a Crema sarà ballottaggio tra il candidato di centrosinistra Fabio Bergamaschi (48,7%) e il candidato di centrodestra Maurizio Borghetti (37,3%)

Leggi anche: